Москва, , 14:02 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации (СМИ). Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

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Законопроект, авторами которого выступили парламентарии от разных фракций, кроме блокировки, предполагает и возможность замедления трафика таких интернет-платформ, а также наложение административных взысканий за неисполнение требований Роскомнадзора.

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