Москва, , 14:00 — REGNUM Диалог России и США мог бы включать и достижение целей устойчивого развития, но ситуация иная из-за не очень хорошего состояния этого диалога. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 декабря журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал предположение о том, что спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс якобы может отвечать за переговоры между официальной Москвой и администраций избранного президента США Джозефа Байдена.

Достижение целей устойчивого развития не входит в российско-американский диалог, пояснил он, так как состояние этого диалога сейчас не очень хорошее, причём не по вине Москвы. Если бы эта тема и входила в диалог, то была бы не единственной его частью.

Чубайс «будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», тогда как двусторонними отношениями занимаются и глава государства, и МИД, и иные ведомства, отметил Песков.

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