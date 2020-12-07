Москва, , 13:49 — REGNUM В администрации президента РФ нет информации о том, состоялись ли в Чеченской Республике похороны террориста, который обезглавил учителя во Франции, и как они прошли. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков с уверенностью добавил, что произошедшее было «террористическим актом», «который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию».

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Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Чечне с геройскими почестями был похоронен Абдуллах Анзоров, который полтора месяца назад убил и обезглавил французского учителя Самюэля Пати за то, что тот показал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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