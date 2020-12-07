Ново-Огарево, Московская область, , 13:47 — REGNUM Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предполагающая выдачу именных сертификатов на получение дополнительного образования, не годятся для детских школ искусств. Об этом 7 декабря заявила министр культуры Ольга Любимова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Для детских школ искусств он абсолютно не подходит. Потому что у нас дети пяти-семи-девяти лет порой получают образование, и не один-два раза в неделю, как в кружках, как и положено, а иногда до пяти раз в неделю. Это часть их жизни абсолютно, это наш золотой стандарт, и, конечно, отходить от него мы не будем», — заявила Любимова.

По её словам, вопрос уже отработан с Минпросвещения и главой министерства Сергеем Кравцовым.

«Приказом вынесли детские школы искусств из работы этой программы. Это действительно очень важное решение, которое раньше технически приходилось просто отрабатывать «на руках» с регионом, а теперь это просто уже механически приказом сделано», — указала она.