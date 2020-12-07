Джокьякарта, Индонезия, , 13:43 — REGNUM В ознаменование 65-летия установления дипломатических отношений правительства Индонезии и Вьетнама проводят фотовыставку, которая отражает тесные отношения между двумя странами, сообщает Antara.

На открытии фотовыставки посол Вьетнама в Индонезии Фам Винь Куанг подчеркнул тесные связи между двумя странами, что нашло отражение в дружеских связях между первым президентом Индонезии Сукарно и президентом Хо Ши Мином, посетившим Индонезию в 1959 году.

В открытии выставки также приняла участие пятый президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри, представляя семью покойного президента Сукарно.

По словам посла Вьетнама, город Джокьякарта в Индонезии, где проходит выставка, является проявлением благородных идеалов патриотизма и независимости. Когда президент Хо Ши Мин посетил Джокьякарту в 1959 году, страны боролись за достижение национального единства.

Посол также выразил надежду, что отношения между странами будут развиваться в различных сферах.

Известно, что на выставке представлены 230 фотографий, включая фотографии визита президента Хо Ши Мина в 1959 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает прилагать усилия для закупки вакцины против коронавируса.

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