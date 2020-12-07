Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Сообщения о том, что у сына лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзины Иванишвили якобы есть паспорт России, являются недостоверными. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 7 декабря сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Журналисты спросили главу минздрава, есть ли у Уты Иванишвили, сына лидера партии, российский паспорт. Тикарадзе призвала не обращать внимание на подобные сообщения.

«Большое количество «фейковых новостей» было распространено на наших телеканалах в последние дни, и эта история была создана только для создания дополнительного негатива к семье господина Бидзины Иванишвили, чтобы вызвать к нему негатив у населения», — сказала министр.

Она добавила, что, по ее мнению, потеря доверия со стороны общественности к лидеру «Грузинской мечты» якобы будет способствовать регрессу в стране.

Стоит отметить, что у Бидзины Иванишвили ранее было российское гражданство и бизнес в России. Перед тем, как заняться политической деятельностью в Грузии, он заявил, что продал свой бизнес в РФ и отказался там от гражданства. Политические оппоненты заявляют, что это якобы не так.