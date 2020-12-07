Москва, 7 декабря 2020, 13:36 — REGNUM В повестке дня президента РФ Владимира Путина не значится встреча с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии». Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом Песков подчеркнул, что глава государства визит немецкой делегации важным.
Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова 8 декабря в Москве с делегацией «Альтернативы для Германии».