Москва, , 13:36 — REGNUM В повестке дня президента РФ Владимира Путина не значится встреча с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии». Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в планах у президента нет такой встречи», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что глава государства визит немецкой делегации важным.

«Безусловно. Мы считаем, что это очень важный визит, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. — Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Германией весьма многогранны, и очень много направлений, по которым эти отношения развиваются где-то успешно, где-то менее успешно».

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова 8 декабря в Москве с делегацией «Альтернативы для Германии».