Куала-Лумпур, , 13:36 — REGNUM Правительство Малайзии намерено направить порядка $5,7 млн на финансирование проходящего в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом 7 декабря сообщил министр транспорта страны Ви Ка Сион.

«В будущем году мы направим 23,3 млн ринггитов ($5,7 млн), или 30% от расходов, на этот процесс, чтобы привлечь виновных к правосудию», — сказал он, выступая в парламенте.

Он добавил, что государство «несёт ответственность, поскольку суд связан с крушением малайзийского лайнера, и виновные в данном преступлении должны быть наказаны».

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 289 человек. Нидерланды продолжают расследование обстоятельств катастрофы.

Ранее окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о проведении расследования альтернативных версий крушения рейса MH17 в небе над Украиной в 2014 году.

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