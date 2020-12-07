Москва, , 13:25 — REGNUM В администрации президента России знают, кто занимается информационными вбросами против российского лидера Владимира Путина. Об этом 7 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, эти вбросы не достигают своей цели, но будут продолжаться. Журналисты попросили Пескова прокомментировать публикацию о якобы бывшем зяте Путина, предпринимателе Кирилле Шамалове.

Представитель Кремля заявил, что не комментирует подобные публикации. «Всё это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов», — прокомментировал Песков. По его словам, они не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее издание «Важные истории» опубликовало расследование о богатстве бизнесмена Кирилла Шамалова. Издание получило доступ к переписке предпринимателя.

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