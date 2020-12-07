Москва, , 13:24 — REGNUM В 2020 году США резко нарастили экспорт нефти в Европу и Азию. Об этом 7 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«США не только нарастили добычу — они нарастили и экспорт. За последние три года в Азию экспорт вырос на 43% с лишним, в Европу — на 85%. Это значит, что с этих рынков вытесняются другие поставщики. А кто у нас другие поставщики в Европе и Азии? Наверное, Россия», — заявил Крутаков.

По его мнению, пандемия коронавируса превратила потенциально дефицитный рынок нефти в избыточный.

«Снизился резко спрос и появились избытки. Сегодня идёт переконфигурация рынка, его передел», — отметил он.

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2021 года. Страны-участницы договорились ежемесячно проводить встречи министров для контроля над ситуацией и определения уровня дальнейших ограничений.