Анкара, , 13:21 — REGNUM Турция не уступит угрозам в споре с Грецией и Кипром по поводу морских претензий в восточном Средиземноморье, заявил 7 декабря президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление главы Турецкой Республики было сделано на фоне готовящейся встречи глав МИД стран-членов ЕС, на которой должен обсуждаться вопрос противоречий континентального шельфа и прав на имеющиеся на нём ископаемые.

«В вопросе восточного Средиземноморья наша страна никогда не встает на сторону напряженности, а выступает за мир, сотрудничество, справедливость и справедливость. Путь к этому лежит через переговоры, основанные на взаимном уважении», — отметил Эрдоган, повторив призыв к конференции с участием всех действующих лиц в регионе.

При этом глава Турции подчеркнул, что Анкара не допустит, чтобы в рамках проявленного другими странами «пиратского менталитета» турецкие территории ограничились узкой полосой прибрежных вод.

«Мы не уступим угрозам и шантажу … Мы не допустим империалистического экспансионизма», — добавил он.

Напомним, напряженность между Анкарой, с одной стороны, и Афинами с Никосией, с другой, обострилась в августе, когда Турция направила исследовательское судно, чтобы составить карту перспектив бурения скважин в водах, на которые также претендует Греция. Анкара и Афины договорились возобновить переговоры по оспариваемым морским требованиям в сентябре, завершив четырехлетний перерыв. Но с тех пор Греция заявила, что не будет начинать переговоры, пока турецкие суда находятся в спорных водах.