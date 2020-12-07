Анкара, 7 декабря 2020, 13:21 — REGNUM Турция не уступит угрозам в споре с Грецией и Кипром по поводу морских претензий в восточном Средиземноморье, заявил 7 декабря президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.
Соответствующее заявление главы Турецкой Республики было сделано на фоне готовящейся встречи глав МИД стран-членов ЕС, на которой должен обсуждаться вопрос противоречий континентального шельфа и прав на имеющиеся на нём ископаемые.
При этом глава Турции подчеркнул, что Анкара не допустит, чтобы в рамках проявленного другими странами «пиратского менталитета» турецкие территории ограничились узкой полосой прибрежных вод.
Напомним, напряженность между Анкарой, с одной стороны, и Афинами с Никосией, с другой, обострилась в августе, когда Турция направила исследовательское судно, чтобы составить карту перспектив бурения скважин в водах, на которые также претендует Греция. Анкара и Афины договорились возобновить переговоры по оспариваемым морским требованиям в сентябре, завершив четырехлетний перерыв. Но с тех пор Греция заявила, что не будет начинать переговоры, пока турецкие суда находятся в спорных водах.