Москва, , 13:19 — REGNUM Новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в России не нужны. Об этом заявил 7 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Стране не нужен новый локдаун. Предпринятые меры по борьбе с заболеванием COVID-19 позволяют обойтись без новых ограничений, в том числе — без ограничений на перемещения граждан, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в условиях второй волны эпидемии коронавируса стоит ограничить передвижение людей в пределах регионов и между ними.

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