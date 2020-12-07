Киев, , 13:14 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовый получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил сегодня, 7 декабря.

Садовый отметил, что это «неожиданный подарок ко дню местного самоуправления» и подчеркнул, что «когда-то это должно было произойти».

«Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы — результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет», — проинформировал мэр.

ИА REGNUM напоминает, что Садовый является одним из главных и последовательных противников карантинных ограничений, которые вводит центральная власть. Мэр Львова сделал все от него зависящее, чтобы во Львове могли игнорировать карантин выходного дня, действовавший на Украине в ноябре. Также он заявил, что власти Львова не намерены вводить локдаун на новогодние праздники, даже если такое решение примет правительство Украины, поскольку «Рождество отменить нельзя».