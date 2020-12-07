Москва, , 13:12 — REGNUM Пандемия коронавируса превратила дефицитный рынок нефти в избыточный. Об этом 7 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«Пандемия ведь что сделала? Она обрушила спрос на нефть, и потенциально и по факту дефицитный рынок она превратила в избыточный. Снизился резко спрос и появились избытки. Сегодня идёт переконфигурация рынка, его передел», — заявил Крутаков.

«Игра с нулевой суммой, даже не с нулевой, а отрицательной. Потому что кого-то выкидывают, а кто-то занимает его лучше — не за счёт роста общего экономики и добычи, а за счёт передела внутри», — указал он.

На этом фоне характерно, что США на этом фоне не только нарастили добычу — они нарастили и экспорт.

«За последние три года в Азию экспорт вырос на 43% с лишним, в Европу — на 85%», — подчеркнул Крутаков.

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2021 года. Страны-участницы договорились ежемесячно проводить встречи министров для контроля над ситуацией и определения уровня дальнейших ограничений.