Таллин, , 13:16 — REGNUM Установка ограждения с колючей проволокой на первом участке строящейся пограничной полосы на границе Эстонии с Россией закончена эстонским департаментом полиции и погранохраны. Об этом 7 декабря сообщил заместитель гендиректора департамента страны Эгерт Беличев, его слова приводит портал ERR.

«Готова половина подъездных дорог и километр ограждения. Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит», — сказал он.

Также Беличев отметил, на данный момент такие работы идут на протяженности восьми километров границы, где будут присутствовать все элементы инфраструктуры, в том числе дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, новые ограничения по сдерживанию коронавируса ввели с 5 декабря в Эстонии, согласно которым в магазины нельзя будет пускать больше людей, чем предписывает 50-процентная заполняемость помещений, а кафе и рестораны будут работать до 22:00.