Джакарта, , 13:10 — REGNUM Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер встретился с министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Джакарте 7 декабря 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что визит Миллера в Джакарту является частью его азиатского турне. В Пентагоне заявили, что во время своего визита Миллер встретится с рядом высокопоставленных чиновников из азиатских стран.

Визит Миллера нацелен на создание «безопасного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Одним из приоритетов Миллера является укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между США и странами Азии.

После Индонезии Кристофер Миллер посетит Филиппины.

Напомним, Кристофер Миллер был назначен исполняющим обязанности министра обороны США 9 ноября 2020 года.