Минск, , 13:09 — REGNUM Проблемы белорусской экономики в 2020 году и проекты прогнозных документов на 2021 год рассматриваются в ходе совещания, которое проводит 7 декабря Александр Лукашенко в президентском дворце. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Участие в совещании принимают члены правительства, главы областных исполкомов, силовики, сотрудники президентской администрации. Выступая перед ними, Лукашенко отметил: «Особенность этого совещания в том, что мы не только подведем предварительные итоги года, но и рассмотрим прогноз на год. О пятилетке речи сегодня не будет. Понятно, это стартовый год, он очень важный для пятилетки, поэтому мы будем его скрупулезно рассматривать. А на пятилетку, возможно, будут какие-то корректировки по итогам года. В начале января еще раз вернемся к пятилетнему плану, тем более что мы его будем рассматривать на «Всебелорусском народном собрании».

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Говоря о проблемах, Лукашенко отметил сокращение промышленного производства и инвестиций. На 15% снижен показатель белорусского экспорта.

Глава государства отметил, что можно по-разному смотреть на результаты работы экономики в этом году. Недотянула до уровня прошлого года промышленность, снизились инвестиции, на 15% просел экспорт.

«Но сегодня надо посмотреть шире и отдавать себе отчет в том, какие чрезвычайные вызовы стоят и чего нам удалось избежать. Это очень важно для планирования на будущее. На долю действующего правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Иногда ситуация менялась не по месяцам и не по неделям, а по дням», — сказал Лукашенко.

Среди достижений он отметил сохранение финансовой стабильности и обслуживание «всех долгов». Он подчеркнул: «И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года — коронавируса. И для этого было сделано все возможное».

Лукашенко заявил, что «мы уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции». При этом он же призвал «раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам».

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