Москва, , 13:09 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») возмущен новым видом мошенничества с компенсационными выплатами на фоне панде коронавируса в России, парламентарий направил обращения в профильные министерства.

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Горелкин столкнулся с рекламой таких выплат в Google.

«Я направил официальные запросы по факту подобной рекламы в Роскомнадзор, МВД и ФАС. Надеюсь, получу ответы по существу и обязательно вас с ними ознакомлю», — пообещал депутат в ТГ-канале.

Он не исключил разработки законодательной инициативы, направленной на борьбу с таким явлением.