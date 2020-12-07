Подгорица, , 13:05 — REGNUM Боснийско-американская национальная ассоциация (BANA) направила открытое письмо спикеру парламента Черногории Алексе Бечичу, а также премьер-министру Здравко Кривокапичу и вице-премьер-министру Дритану Абазовичу с просьбой безотлагательно инициировать процедуру люстрации в парламенте Черногории.

«Прошло почти три десятилетия с начала кровопролитных войн в бывшей Югославии, и Боснийско-американская национальная ассоциация отмечает, что Черногории необходимо взглянуть в лицо прошлому. Во имя правды, справедливости и всех жертв геноцида и жертв войны мы приглашаем вас без промедления инициировать процедуру люстрации в парламенте Черногории и, таким образом, показать, насколько политическая позиция и оппозиция Черногории заботятся об истине и развивают добрососедские отношения с Боснией и Герцеговиной», — говорится в письме.

По их словам, Боснийско-американская национальная ассоциация от имени своих эмигрантов из Санджака и Черногории «после 30 лет посткоммунистического единодушия приветствовала бы недавно сформированное 42-е правительство Черногории во главе с премьером Здравко Кривокапичем, если бы оно многонациональный и многоконфессиональный состав».

«Однако очевидно, что, будучи назначенным премьер-министром, а ныне премьер-министром, вы строго позаботились о том, чтобы состав так называемого экспертного правительства Черногории был православным и выбранным по этническому принципу. Такое правительство не отражает реальную ситуацию полиэтнического государства, которая гарантируется конституцией», — говорится в заявлении.

В обращении к главе парламента говорится, что под его председательством общественность услышала отрицание геноцида боснийцев в Сребренице.