Москва, , 13:03 — REGNUM Саудовская Аравия продолжит создавать трудности для России на переговорах в рамках ОПЕК. Об этом 7 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«(В прошлый раз) нефтяной кризис начинался с того, что Саудовская Аравия выдвинула в последний день переговоров ультиматум, и Россия отказалась — тогда пошёл демпинг и обвал», — заявил Крутаков.

«Повторится ли? Надо понимать две вещи: Саудовская Аравия не играет самостоятельную роль на энергетическом рынке со времён пакта Куинси (во время Второй мировой войны), что энергоресурсы Саудовской Аравии в распоряжении США, а США взамен дают военную и политическую поддержку режима. С того момента, фактически, Саудовская Аравия является агентом США на энергорынке», — пояснил он.

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2021 года. Страны-участницы договорились ежемесячно проводить встречи министров для контроля над ситуацией и определения уровня дальнейших ограничений.