Киев, , 13:04 — REGNUM Никто в Киеве не настроен политически воевать с Венгрией, но Венгрия должна уважать украинское национальное законодательство и национальные интересы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Свое заявление дипломат сделал в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 7 декабря.

«Решать вопросы, имеющиеся проблемы и строить амбициозное будущее можно при двух условиях: когда обе стороны уважают законодательство и национальные интересы друг друга. Уважение интересов друг друга — это пространство, где происходят очень много интерпретаций, чтобы понять, какие интересы и в какой мере надо учитывать», — заявил министр.

Он отметил, что Киев пытаюсь решить проблемы с Венгрией по трем причинам: это важная страна-сосед в Центральной Европе, это государство-член НАТО и это государство-член ЕС.

Кулеба считает, что напрасно тратить время, вдохновение и ресурсы, чтобы как-то раскрутить тему «сепаратизма» в Закарпатье Украины:

«Потому что ни по одному объективному показателю нет никаких предпосылок для того, чтобы политический статус Закарпатской области как-то изменился», — отметил министр.

Он также выразил мнение, что Украина, и Венгрия очень травмированы своей историей, отсюда и постоянные конфликты Киева и Будапешта.

«Страны… очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы, они и вызывают столкновение интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с ЕС в целом», — резюмировал глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украиныпровели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов. Обыски были проведены на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме.

Обыски вызвали крайне резкую реакцию Будапешта — помимо обычных заявлений, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртодоложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации и попросил поддержать Будапешт в этом конфликте,а депутаты Европарламента, представляющие Венгрию, увидели в событиях в Закарпатской области Украины ситуацию «гражданской войны».

3 декабря депутат Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук, являющаяся одним из лидеров политической силы Зеленского, заявила, что Венгрия в результате конфликта не сможет забрать у Украины часть ее территории в Закарпатье.