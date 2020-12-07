Вильнюс, , 12:59 — REGNUM С 7 декабря каждый прибывающий на территорию Литвы из Польши должен пройти обязательную самоизоляцию. Этого можно избежать, если у прибывшего есть отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Требование десятидневной самоизоляции после прибытия из Польши в Литву связано с тем, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отметил Польшу серым цветом на своих картах. Этим цветом обозначены страны, которые либо не предоставляют данных об инфекциях, либо провели не более трехсот тестов на 100 000 жителей за последние дни.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний прекратил получать данные из Польши в связи с тем, что произошел сбой в работе официальной страницы с данными о распространения коронавирусной инфекции на территории этой страны. В ведомстве сообщили, что находятся в тесном контакте с польскими властями и вместе с Варшавой работают над быстрым разрешением этой ситуации.

Между тем, карантин в Литве можно обойти, имея отрицательный результат теста на COVID-19. Это необходимо сделать максимум за 48 часов до приезда в страну. Тест также можно провести на месте, но до получения отрицательного результата необходимо самоизолироваться.