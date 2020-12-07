Оренбург, , 13:01 — REGNUM Региональный представитель Российского союза туриндустрии в Оренбургской области, руководитель Первого туристического консалтингового агентства «1Travel.Group» Владимир Гетман в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM охарактеризовал ограничение по передвижению между регионами и внутри субъектов России как драконовскую меру.

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«В России каждое ведомство занимается исключительно своими вопросами, соответственно, каждый руководитель старается решить в первую очередь вмененные ему задачи. Задача министерства здравоохранения — разработка и реализация системы мер по охране здоровья населения. Ограничение передвижения людей между регионами и внутри них, как драконовская мера изоляции, думаю, приведет в снижению распространения вируса, вот только насколько — никто не знает», — сказал Гетман.

Он не исключает, что принятие подобных мер не устроит других министров, «которым потом придется очень долго и мучительно поднимать экономику не с колен, а из положения лежа».

Что касается туристической отрасли, то представитель союза туриндустрии считает, что принятие таких мер фактически означает вбить гвоздь в и так уже полузакрытую крышку гроба. При таком раскладе за один-два месяца последует закрытие выживающих на честном слове отелей, ресторанов, кафе, турагентств, туроператоров, наземных частных перевозчиков и малой непродовольственной розницы.

«Выживут только авиакомпании, музеи, театры и другие учреждения, находящиеся на балансе государства. Я уверен, что «наверху» прекрасно понимают, что переусердствовать легко, а вот вернуть на исходную — подчас невозможно», — резюмировал эксперт.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости обсуждения вопроса о введении дополнительной ограничительной меры — по передвижению между регионами и внутри субъектов России. Причиной для такого шага является неблагополучная эпидситуация, связанная с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

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