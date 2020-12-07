Москва, , 12:57 — REGNUM России удалось достичь соглашения по уровню добычи нефти в 2021 году с большим трудом. Об этом 7 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«Чуть было не повторился этот номер, потому что Саудовская Аравия накануне соглашения выдвинула ультиматум новый внутренний — она потребовала сократить дополнительно объёмы добычи ещё на 2 млн баррелей», — заявил Крутаков.

«То есть с 7,7 до 9,7 млн баррелей в сутки. И этот же объём сокращений — распространить на весь первый квартал. Переговоры были очень тяжёлые. Саудовская Аравия пыталась сыграть в этот шантаж в очередной раз», — отметил он.

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2021 года. Страны-участницы договорились ежемесячно проводить встречи министров для контроля над ситуацией и определения уровня дальнейших ограничений.