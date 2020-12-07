Новосибирск, , 12:56 — REGNUM Начальник управления архитектуры и градостроительства Новосибирска Виталий Столбов сообщил о своей отставке. Он уточнил, что ещё может отозвать заявление, но пока не может убедить себя, что ему это нужно.

«Особенно не хочется, чтобы мешали это с историей об отзыве мэром из совета депутатов изменений в генеральный план. Меня никто не увольнял. Никто не делал мне замечаний, не указывал на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что заставило бы меня подать по собственному, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook. — По состоянию на 4 декабря моё заявление согласовано не было. Мэр, я думаю, о нём даже не знает. Сделал ли я это из-за ситуации с генеральным планом? И да, и нет. Конечно, два года напряжённой работы требовали результата, который пока так и не случился. Моя роль в подготовке этого документа, пожалуй, была далеко не определяющей, но свою причастность я ощущаю, поэтому переживаю всю эту ситуацию эмоционально остро. Наверное, это стало последней каплей».

Он отметил, что за 15 лет работы в управлении успел сформировать свою позицию по многим вопросам, которая не всегда совпадала с позицией руководства.

«Этот внутренний диссонанс обострялся постепенно. Останусь ли я в профессии? Конечно, в конце концов жить на что-то нужно, а другие навыки приобретать поздно, да и каких-то материальных накоплений, которые бы позволили жить не работая, у меня нет. Отдохну немного и рвану на рынок труда. Формально, по трудовому законодательству, я ещё могу отозвать заявление, но пока не могу убедить себя, что мне это нужно», — уточнил Столбов.