Джакарта, , 12:52 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает прилагать усилия для закупки вакцины против коронавируса. Об этом, как сообщает Kompas, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

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Власти Индонезии направили письмо с запросом на закупку вакцины в центр программы Всемирной организации здравоохранения COVAX в Женеве, (Швейцария).

По словам главы МИД Индонезии, внешнеполитическое ведомство страны вместе с министерствами здравоохранения и финансов продолжают поддерживать связь с программой COVAX для закупки вакцины.

Известно, что Индонезия — одна из 92 стран, которые являются членами COVAX. Таким образом, от 3 до 20% населения Индонезии имеют гарантированный доступ к недорогим и качественным вакцинам против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря 2020 года в Индонезии подтвердили 581 550 носителей SARS-CoV-2 и 17 867 случаев смерти.

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