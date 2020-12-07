Киев, , 13:03 — REGNUM Переговоры по Донбассу в Минске фактически зашли в тупик, но стороны должны делать шаги для разблокирования процесса, не заходя за «красные линии». Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в опубликованном 7 декабря интервью агентству «РБК-Украина».

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал о «плане совместных шагов», предполагающем отход «незаконных формирований и наёмников» из Донбасса в начале 2021 года. Глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал всех участников контактной группы подключиться к разработке совместного «плана действий по Донбассу».

Российский полпред контактной группе по Донбассу Борис Грызлов назвал предлагаемый план противоречащим Минским соглашениям. Инициативу можно расценить как шаг к полному отказу от соглашений, заявил он.

По словам Кулебы, когда ситуация напоминает тупик, нужны шаги по меньшей мере для попытки разблокировать процесс. Так и появилась идея «плана совместных шагов». В сложившейся ситуации один из вариантов — оставить всё как есть и продолжать «кричать».

"Или придумать что-то новое, что не пересекает наши «красные линии», положить это на стол и втягивать другую сторону в обсуждение. Я всегда за второй сценарий», — добавил он.

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