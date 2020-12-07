Копенгаген, , 12:46 — REGNUM В течение 7 декабря премьер-министр Дании Метте Фредериксен представит новые ограничения в связи с возрастающей угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила газета Expressen.

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По информации датской радиостанции TV2, правительство Дании прекратит работу баров, ресторанов, театров и кинозалов в 38 муниципалитетах.

Как передает датский таблоид BT, всех школьников страны, начиная с пятого класса, отправят домой на ранние рождественские каникулы.

Напомним, что вечером 6 декабря премьер-министр Дании Метте Фредериксен разместила на своей странице в Facebook пост, в котором она пообещала, что на следующий день датское правительство представит новые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

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