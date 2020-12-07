Бишкек, , 12:40 — REGNUM Налоговая служба Киргизии планирует опубликовать не ранее ноября 2021 года декларации о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих за 2019 год, пишут киргизстанские СМИ.

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Говоря о причинах, по которым отчеты чиновников не появятся в общем доступе в текущем году, налоговики ссылаются на карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

В ведомстве отмечают, что ранее был принят закон, который разрешает до 1 апреля 2021 года сдать декларации за два последних года всем физическим лицам, в том числе чиновникам, не успевшим сделать это до 1 апреля 2020 года.

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