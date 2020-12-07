Москва, , 12:34 — REGNUM В партии ЛДПР заявили том, что подготовка к избирательной кампании в Госдуму идет в плановом режиме, никакой «досрочности» нет, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Съезд ЛДПР пройдёт, как и было запланировано, 14 декабря, отметил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Он заверил, что в условиях пандемии будут максимально соблюдены рекомендации Роспотребнадзора и обеспечены меры безопасности — от тестов и прививок до социальной дистанции, перчатно-масочного режима и минимального количества приглашённых делегатов.

«Мероприятие открытое и совершенно не секретное: предусмотрена онлайн-трансляция для всех желающих», — заверил Нилов в ТГ-канале.

Кроме того, в повестке съезда нет сенсаций. Предполагается подвести итоги года, избрать руководящие органы и центральную контрольно-ревизионную комиссию, а также определить задачи на 2021 год.

«Ещё раз — повесткой съезда 14 декабря не предусмотрено обсуждение списков кандидатов от партии на выборы в Государственную думу — этого по закону делать нельзя. Вот когда будут официально объявлены выборы, тогда и обсудим в рамках очередного съезда. Хотя планомерная работа над списками также ведётся ещё с 2016 года», — сообщил Нилов.

Ранее СМИ написали о подготовке к досрочным выборам в Госдуму.