Брюссель, , 12:30 — REGNUM Уже в четверг, 10 декабря, в Европейском союзе вступит в силу глобальный рамочный санкционный механизм за нарушения прав человека. Об этом сообщил журналист радио «Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) Рикард Йозвяк.

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Режим санкций был утверждён Советом ЕС по иностранным делам сегодня, 7 декабря.

«Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря», — написал журналист в Twitter.

Уточняется, что этот санкционнный не является копией американского «акта Магнитского».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС пояснили, что речь идёт о создании специального правового механизма в рамках Европейского союза, который бы позволял вводить санкции против тех официальных лиц иностранных государств, которых власти ЕС подозревают в нарушении прав человека.

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