Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Вероятность того, чтобы противники действующего президента США Дональда Трампа смогут развернуть против него уголовное преследование из-за выплат, сделанных бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс, невелика, как бы того ни хотели рядовые пользователи Twitter, пишет Питер Ван Бурен в статье, вышедшей 7 декабря в The American Conservative.

С такого самого момента, как стали известны результаты выборов президента США, бывший вице-президент Джо Байден, одержавший верх в гонке, неоднократно давал понять, что он не особенно горит желанием мстить. Его партнер по выборам Камала Харрис, которая в прошлом занимала пост прокурора, также хотя и проявляла некоторую кровожадность во время предварительных выборов, с тех пор в целом хранила молчание по этому поводу. По большей части покарать Трампа требуют рядовые пользователи Twitter, с точки зрения которых поводов для судебного преследования нынешнего главы Белого дома много. Однако при ближайшем рассмотрении от подобных аргументов не остается и следа.

Всё, что осталось, — это копаться в истории бывшей звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, выходками которой полнится интернет и которая занималась сексом за деньги с частным предпринимателем еще в 2006 году. Затем она в 2016 году получает еще больше за то, чтобы подписать соглашение о неразглашении и не рассказывать о прошлых связях. Почувствовав, что этот бизнесмен баллотируется в президенты, она умышленно нарушает соглашение о неразглашении, тем самым вдыхая новую жизнь в свою карьеру.

Между тем, столкнувшись с тюремным заключением за всевозможные грязные дела, ныне лишенный адвокатского статуса юрист этого бизнесмена — сам преступник — нарушает адвокатскую тайну и заявляет бездоказательно, что полученные порнозвездой в рамках соглашения деньги на самом деле стали серьезным нарушением закона о финансировании избирательных кампаний. В этом и состоит суть дела, которое кому-то пришлось бы представлять на суде присяжных против гражданина Трампа. И надеяться на успех данного предприятия не имеет смысла.

По словам Ван Бурена, проблемы начинаются уже, если учесть, что выплата денег в рамках соглашения о неразглашении не является незаконной. Юристы регулярно добиваются непубличного решения вопросов, угрожающих интересам их клиентов. Деньги выплачиваются стороной А стороне Б в обмен на то, что сторона Б откажется от всех будущих претензий, согласится никогда больше не упоминать что-либо, передает документы или фотографии, и всё что угодно по желанию сторон. При этом такой документ не является признанием вины.

Подобные соглашения заключаются постоянно, являясь тем самым маленьким грязным секретом, благодаря которому сексуальные домогательства цветут и пахнут. Состоятельные мужчины платят женщинам за молчание в соответствии с соглашениями о неразглашении информации. Это не меняет законности всего этого, даже если СМИ называют эти выплаты откупными. По сути, составить подобный документ можно у себя дома. Для этого существует большое число готовых формуляров.

Какие-то основания для привлечения Трампа к ответственности могут появиться, если доказать, что эти выплаты были совершены в нарушение закона о финансировании избирательной кампании. Идея в том, что когда у Трампа было бурное сексуальное время, он был просто еще одним развратным подонком. Однако затем Трамп стал кандидатом в президенты, от чего развратником быть не перестал, и эти выплаченные в рамках соглашения о неразглашении деньги, возможно, превратились из обычной выплаты во что-то вроде пожертвования на избирательную кампанию. Однако в таких делах важно намерение, если речь идет не об устроенном в СМИ фарсе, но о реальном суде.

На незаконный характер выплат указал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, по словам которого, намерение Трампа заключалось не в том, чтобы, например, уберечь брак бизнесмена от очередного скандала, а в том, чтобы «оказать влияние на выборы», хотя все знали, что Трамп был серийным бабником. Если всё дело было в первую очередь в том, чтобы скрыть Сторми от избирателей, а не спрятать Сторми от жены Трампа, то деньги, по сути, были пожертвованием для избирательной кампании, что чревато рассмотрением дела в совсем ином свете.

Проблема в том, что законы о финансировании избирательных кампаний требуют доказательства того, что человек умышленно нарушал закон. Показания Коэна не доказывают, что Трамп знал, что платежи были незаконными. Прокуратура должна продемонстрировать готовность Трампа наряду с демонстрацией его главной цели — повлиять на выборы. Если когда-нибудь дело дойдет до суда, Трамп просто будет отрицать. Ни одно жюри присяжных не будет разбираться, кто из двух лжецов говорит правду, особенно если учесть, что ни о какой непредвзятости речи быть не может.

Прокуратуре также придется напрямую связать Трампа с платежом. Чек на $35 тыс. от Трампа Коэну предположительно был частью 130 тысяч долларов, выплаченных Сторми Дэниелс. Майкл Коэн показал чек во время слушаний в Конгрессе в 2019 году и утверждает, что существует еще десять. На самих чеках в поле для отметок не указано, за что именно были произведены выплаты. На чеках нет имени Сторми. Коэн просто заявил, что они были частью его компенсации за «незаконные деньги за молчание, которые я заплатил от его имени». Коэн говорит, что он был уволен, чтобы избежать прямой связи Трампа и Сторми, пока, конечно, он не сдал всех, чтобы попытаться спасти себя.

«Скоро Трамп покинет Белый дом. Попытки мстить ему после этого кажутся бессмысленными. Не стоит забыть, что если бороться со свиньями, испачкаешься еще сильнее, а свиньям это обычно нравится. Лучший совет — держаться подальше от свинарника», — заключил Ван Бурен.