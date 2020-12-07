Киев, , 12:24 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в случае вступления на должность главы Белого дома Джо Байдена Вашингтон продолжит поставки вооружения Киеву.

«Сейчас эти двери (поставки оружия из США) уже открыты. … Оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», — сказал он в интервью изданию РБК-Украина.

Он также поблагодарил администрацию 44-го президента Соединённых Штатов Барака Обамы за поддержку в своё время Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер политической партии «Европейская солидарность» и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждёт формирования «союза» США и Украины при президенте Джо Байдене.

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