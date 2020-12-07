Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM В Ленинградской области есть тревога относительно приезда в регион большого количества жителей других субъектов в период новогодних праздников. Однако к введению тех или иных запретов на территории регионов надо подходить взвешенно, по договоренностью между руководителями субъектов и общественностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 7 декабря депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Ломов («Единая Россия»), комментируя предложение главы Минздрава РФ ввести ограничения на передвижения внутри регионов и между ними.

Новогодний салют Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Алексея Ломова, на первом месте у властей стоит не вопрос финансов, а безопасность жизни и здоровья людей. Также важна ответственность самих людей — если человек чувствует недомогание или у него есть подозрение, что он мог заразиться, то не надо никуда ехать.

«Мы в Ленинградской области немного переживаем, что в связи с полноценным закрытием в Петербурге всех мероприятий на Новый год большое количество людей поедет в Ленобласть в связи с минимальными ограничениями, по сравнению с Петербургом», — пояснил парламентарий.

При этом Ломов уточнил, что в этом году в Ленобласти забронировано большое количество номеров отелей, коттеджей и домов жителями Санкт-Петербурга и Москвы.

«Что касается введения запретов, то нужно к этому вопросу подходить взвешенно, а не так, как мы обычно подходим — рубим с плеча. Нужно индивидуально, по договоренности между руководителями субъектов, общественностью и так далее. Время для этого есть. Регионы должны самостоятельно принимать такие решения», — резюмировал он.

Напомним, в администрации Ленинградской области ИА REGNUM сообщили, что не планируют вводить какие-либо ограничения на перемещение граждан внутри региона или извне.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничения на передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции.

Это вызвало волну обсуждений, после чего в ведомстве пояснили, что Минздрав РФ не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории России.

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