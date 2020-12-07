Киев, , 12:27 — REGNUM Джо Байден будет первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом министр заявил в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 7 декабря.

Кулеба заявил — в Киеве ждут, что Байден оценит, как «достойно» Украина прошла последние год-полтора, несмотря на то, что украинская тема во внутренней политике США была болезненной.

«Не вмешивались и не подыгрывали. И, по сути, сидели и с попкорном немного напряженно наблюдали за тем, как пытались втянуть Украину и использовать Украину во внутриамериканской истории. И за этот процесс завязалось много разных узелков, которые сейчас надо осторожно распутывать», — уточнил глава дипломатии.

Также он выразил мнение, что в дальнейшем в США будет наблюдаться намного меньше «нереалистичных идей» относительно «построения мостов» и «перезагрузок» отношений с Россией.

«То есть в этой администрации другой в этом плане подход, они прошли определенный путь в отношениях с Россией, и Россия была тоже одной из тем избирательной кампании в США. Мы слышали, что говорил по этому поводу Джо Байден. Поэтому рассчитываем и на бОльшую поддержку в противодействии российской агрессии», — резюмировал Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что если не будет ошибок нынешнего украинского руководства и не будет дилетантства, Киев может получить весомую поддержку и от Байдена, и от «друзей в американском Конгрессе», что, по его мнению, «точно не понравится Путину».

Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук уже увидел «добрый знак» Украине от Байдена.

Также в Киеве рассчитывают, что Украине удастся договориться с новой администрацией Белого дома о выделении кредитных средств, в частности чтобы закрыть предыдущие обязательства перед США времен администрации Трампа.