Пекин, , 12:35 — REGNUM Китаю придётся применить строгие контрмеры в отношении США, если власти этой страны не прекратят вмешиваться в дела Гонконга. Об этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила журналистам 7 декабря, комментируя возможную подготовку Вашингтоном санкций против ряда китайских официальных лиц.

Она отметила, что решения о введении американских санкций ещё не было. Но если эта информация правдива, то позиция Китая следующая. Пекин выступает решительно против вмешательства США в дела КНР и введения санкций под предлогом Гонконга.

Дела Гонконга — это внутренние дела Китая, они не терпят вмешательства извне. Если США продолжат идти этим неверным путём, Китай применит строгие контрмеры для защиты национального суверенитета и безопасности и защиты прав и интересов своих граждан, подчеркнула Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о подготовке Соединёнными Штатами санкций в отношении более чем десяти официальных лиц КНР. Поводом явилось решение китайских властей отстранить четырёх оппозиционных депутатов законодательного совета Гонконга.

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