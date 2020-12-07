Киев, , 12:19 — REGNUM Необходимости введения экономических санкций в отношении Белоруссии в настоящее время нет. Такое мнение 7 декабря высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию РБК-Украина.

По словам главы украинского МИД, в случае, если за отправную точку брать текущую ситуацию в Белоруссии, он в настоящее время «против любых экономических санкций» в отношении компаний из Белоруссии или секторов экономики данной страны.

«У нас с Белоруссией есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас, подчеркиваю, по состоянию на сейчас фундаментальной необходимости для экономических санкций», — сказал Кулеба и добавил, что торговля важна в равной мере и для Украины, и для Белоруссии.

«Будем следовать этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронно с Евросоюзом и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и в плане требований демократических преобразований в Белоруссии. Для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок», — также отметил глава украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук предложил отключить Российскую Федерацию от международной расчетной системы SWIFT и ужесточить санкции против Москвы.