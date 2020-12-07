Брюссель, , 12:13 — REGNUM На сегодняшний день суть концепции стратегической автономии Европейского союза пока остаётся не ясной, поэтому перспективы её развития в условиях намерения перезапустить отношения с США также крайне противоречивы. Об этом 7 декабря в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Нам предстоит обсудить крайне противоречивый вопрос стратегической автономии ЕС, что это значит, — сказал Боррель, слова которого приводит ТАСС. — Этот вопрос займет у нас весьма долгое время».

По его словам, странам — членам ЕС предстоит уточнить, «что же это такое», и почему следует развиваться дальше.

Напомним, концепция стратегической автономии Евросоюза подразумевает стремление ЕС к повышению самодостаточности и развитию собственной промышленности после пандемии коронавирусной инфекции.

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