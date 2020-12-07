Москва, , 12:04 — REGNUM Причины вредных привычек — общие для регионов России, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Вредные привычки и другие симптомы социальной депрессии так или иначе характерны для большинства субъектов РФ. Причины — в падении уровня и качества жизни граждан, в нарастающих чувствах тревоги и разочарования, вызванных углубляющимся экономическим кризисом», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его мнению, «этот кризис — основной продукт действующей в России либеральной экономической модели, бьющей как по гражданам, их семьям, социальным группам, так и по регионам и в целом — по всей нашей стране и всему российскому народу».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017−2019 годов, говорится в исследовании РИА Новости. Эти регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в местный образ жизни.