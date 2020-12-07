Брюссель, , 11:51 — REGNUM В случае если новые переговоры о новых отношениях после выхода Великобритании из состава Европейского союза не увенчаются успехом, Соединённое Королевство покинет не только Евросоюз, но и всю Европу. Такое заявление сегодня, 7 декабря, по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе сделал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Он напомнил слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что Соединённое Королевство «покинет ЕС, но не Европу».

«Если по вине Великобритании переговоры сейчас будут провалены, то Великобритания де-факто покинет Европу», — приводит ТАСС слова Ассельборна.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделя интенсивных переговоров по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом после Brexit не привела к результату. Как заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, условия соглашения не могут выполняться из-за значительных расхождений. Так, по его словам, Лондон и Брюссель так и не пришли к компромиссному мнению по вопросам рыболовства и «равных условиях игры» в отношении доступа к единому рынку.

6 декабря Евросоюз и Великобритания вернулись за стол переговоров в поисках компромисса по соглашению об отношениях между сторонами после Brexit.

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