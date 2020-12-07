Подгорица, , 11:38 — REGNUM Новый, 42-й состав правительства Черногории 7 декабря собрался на свое первое заседание.

Как сообщают черногорские СМИ, премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич прибыл на заседание на такси, в то время, как его предшественник Душко Маркович (член партии ДПС) всегда приезжал на автомобиле марки «Майбах».

Ожидается, что после заседания, министры отправятся в свои ведомства для ознакомления с делами. Также объявлялось, что в стране будет создано два новых органа для координации действий по противостоянию пандемии.

По сообщению СМИ, Черногорию ждут новые меры по борьбе с коронавирусом.