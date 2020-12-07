Пекин, , 11:37 — REGNUM Власти Китая выразили решительный протест Соединённым Штатам в связи с новыми визовыми ограничениями в отношении ряда должностных лиц КНР. Об этом 7 декабря сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай выступает решительно против и категорически осуждает новые визовые ограничения со стороны США», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США намерены ввести санкции в отношении более, чем десяти официальных лиц Китая из-за отстранения властями КНР со своих постов четырёх оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

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