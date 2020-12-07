Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен будет вакцинирован от COVID-19, как только у него появится возможность это сделать. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Премьер-министр, безусловно, будет привит в соответствии с существующим порядком вакцинации приоритетных групп населения», — заявила пресс-секретарь премьер-министра Мария Соленг.

По данным журналистов, министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен также будет привита, когда подойдет ее очередь. Подчеркивается, что вопрос о вакцинации политиков на высшем уровню обсуждается сразу в нескольких странах мира. Так, кандидат в президенты США Джо Байден пообещал сделать прививку от COVID-19, чтобы побудить своих сограждан отставить в сторону страх и сомнение и пройти вакцинацию.

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