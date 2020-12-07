Кишинёв, , 11:34 — REGNUM В ближайшие 10−12 дней правительство Молдавии должно провести работу над проектом государственного бюджета для того, чтобы парламент страны мог провести его утверждение в финальном чтении, а потому пока нет речи об отставке. Об этом 7 декабря заявил на брифинге молдавский премьер-министр Ион Кику после еженедельного заседания с участием действующего президента страны Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаный.

«Правительство на текущий момент имеет моральное обязательство перед обществом по принятию бюджетно-налоговых законов, иначе с февраля в стране будут трудности с выплатой зарплат и пенсий. Это моральный долг и главная задача кабинета министров, и мы это выполним», — сказал Кику.

Также он добавил, что в «ближайшие 10−12 дней» необходимо принять проект государственного бюджета, а после этого всем политикам страны «придется быть ответственными и сделать то, что просит общество».

Кроме этого, молдавский премьер-министр выразил надежду на то, что депутаты «отложат в сторону политику» и сконцентрируются на принятии госбюджета и напомнил, что данные документы уже были одобрены парламентом 3 декабря в первом чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в Молдавии участники митинга в поддержку избранного президента Майи Санду потребовали немедленного роспуска правительства.