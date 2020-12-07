Владимир Станулевич, 7 декабря 2020, 11:24 — REGNUM К Дню Неизвестного Солдата Министерство обороны РФ опубликовало ряд документов о начальном периоде Великой Отечественной войны под общим названием «Они защищали Заполярье». Активность властей Мурманской области или повышенное внимание к Мурманску со стороны правительства РФ и визит его председателя М. Мишустина привели к тому, что все материалы связаны с обороной города-порта в 1941 году.

Арсений Головко — командующий в1940-1946 гг. Северный флотом, части которого начали боевые действия против люфтваффе 17 июня 1941 года
Арсений Головко — командующий в1940-1946 гг. Северный флотом, части которого начали боевые действия против люфтваффе 17 июня 1941 года

Большая часть документов посвящена первым месяцам боев 14-й армии по защите Мурманска, а также обстоятельствам потопления тремя немецкими эсминцами СКР «Туман» 10 августа 1941 года. Среди них чрезвычайно интересный документ «ОТЧЕТ по предварительным итогам боевых действий СФ за период с начала военных действий — с 17 июня — по 31 июля 1941 года включительно». Уже название «Отчета» тянет на сенсацию, хотя с момента публикации в 1960 году книги командующего Северным флотом в годы войны адмирала Арсения Головко «Вместе с флотом» о боевых действиях до 22 июня 1941 года было известно. Теперь слова адмирала получили документальное подтверждение.

Сторожевой корабль «Туман», героически погибший в Баренцевом море в бою против трех немецких эсминцев 10 августа 1941 года
Сторожевой корабль «Туман», героически погибший в Баренцевом море в бою против трех немецких эсминцев 10 августа 1941 года

Арсений Головко, в 1940—1946 гг. командующий Северным флотом: «17 июня 1941 года. Около четырнадцати часов ко мне в кабинет вбежал запыхавшийся оперативный дежурный.

— Немецкие самолеты! — не доложил, а закричал он… Придя в себя, он объяснил, что над бухтой и Полярным только что прошел самолет с фашистскими опознавательными знаками, и на такой высоте, что оперативный дежурный, выглянув из окна своего помещения, увидел даже летчика в кабине… Малая высота понадобилась ему, несомненно, чтобы сфотографировать гавань Полярного. Он успел беспрепятственно пройти над гаванью, затем над Кольским заливом и над аэродромом в Ваенге.

Моментально все стало ясно — это война. Иначе на такое нахальство — пройти над главной базой флота — даже гитлеровцы не рискнули бы.

— Почему не подняты истребители? — Почему молчат батареи? — первым делом спросил я. Дежурный не знал.

Ни одна батарея не сделала по фашистскому воздушному соглядатаю ни единого выстрела. И самолет благополучно ушел восвояси. Поднятые в воздух по моему приказанию дежурные истребители не догнали гитлеровца…

В конце дня… на большой высоте появилось звено фашистских самолетов… Вместе с членом Военного совета я успел к тому времени побывать на всех близлежащих батареях и повторил категорическое указание на случай появления неизвестных самолетов — сбивать. Поэтому гитлеровцы при вторичном появлении были встречены дружным зенитным огнем… но бесполезным: они прошли на высоте свыше семи тысяч метров… Перевел флот своим распоряжением на повышенную боеготовность.

19 июня. …Дважды в сутки в главной базе объявлялась воздушная тревога. Сегодня фашисты летают не только для разведки. Один из их истребителей пытался напасть на нашего «И-153», но безуспешно.

20 июня. …Над Ваенгой пролетел и был обстрелян зенитчиками неизвестный самолет…» (1).

А вот опубликованный Министерством обороны РФ документ:

«УТВЕРЖДАЮ» СОВ. СЕКРЕТНО

КОМАНДУЮЩИЙ СЕВ. ФЛОТОМ КОНТР-АДМИРАЛ /ГОЛОВКО/

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА СФ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР /НИКОЛАЕВ/

О Т Ч Е Т

по предварительным итогам боевых действий СФ за период с начала военных действий — с 17 июня — по 31 июля 1941 года включительно.

Боевые действия Северного флота указанного периода делятся на два этапа:

а) до официального объявления войны — по 21 июня;

б) после объявления войны — с 22 июня.

Этап до объявления войны характеризуется:

  1. полетами германских самолетов над нашей территорией, базами и территориальными водами ежедневно в течение 17, 18, 19, 20 июня, по несколько раз в сутки, и полетами над сухопутной границей 21.06.41 г.;
  2. повышением боевой и оперативной готовности флота;
  3. обстрелом 19.06 и 20.06 неприятельских самолетов зенитной артиллерией (сбитых самолетов не было);
  4. Преследованием самолетов противника нашими истребителями 19.06 с боем у полуострова Рыбачий.

Выводы:

  1. противник нарушил наши границы еще до объявления войны;
  2. за несколько дней перед войной противник производил усиленную разведку наших баз, аэродромов, побережья и местоположения кораблей — очевидно, с фотографированием;
  3. накануне объявления войны противник обследовал сухопутную госграницу;
  4. военные действия фактически начались до объявления войны — 19.06.41 г. (2).
Документ, опубликованный Минобороны РФ, из которого следует, что Северный флот начал боевые действия против гитлеровской агрессии еще 17 июня 1941 года
Документ, опубликованный Минобороны РФ, из которого следует, что Северный флот начал боевые действия против гитлеровской агрессии еще 17 июня 1941 года

Публикация в очередной раз опровергает широко распространенный хрущевский миф о запрете чуть ли не 22 июня 1941 года командованию Красной армии и РККФ вести ответные боевые действия против агрессии Германии. Причина создания мифа — борьба Н. Хрущева за власть после смерти И. Сталина в 1953 году, дискредитация Л. Берии, а впоследствии и самого И.Сталина. Изданная при Н. Хрущеве «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941−1945» прямо называла «виновника»: «Борьба с вражеской воздушной разведкой возлагалась на пограничные войска и части приграничных военных округов. Но, как стало известно лишь впоследствии, предатель Берия еще в марте 1940 года категорически запретил пограничным войскам открывать огонь по германским самолетам-нарушителям, а также добивался, чтобы части Красной армии и корабли Военно-морского флота не включались в борьбу с немецкой авиацией… Берия фактически открыл советское воздушное пространство для вражеской разведки» (3).

Картина последних мирных дней июня 1941 года на всех этажах политической и военной власти Советского Союза, как свидетельствуют документы, сложнее и интереснее мифов.

Если публиковать документы об операциях Советско-финской войны 1939−1940 гг. и Великой Отечественной 1941−1945 гг., в ходе которых многие их участники пропали без вести и стали «неизвестными солдатами», не только к юбилейным и праздничным датам, то Минобороны РФ сделало бы большое дело, собрав в архивах и предав гласности документы о гибели лыжной бригады полковника Долина, сформированной в Архангельске и героически погибшей почти в полном составе в марте 1940 года в Финляндии, и 28-й армии генерала В. Качалова — сформированной на базе штаба Архангельского военного округа и погибшей при обороне Смоленска в августе 1941 года.

Примечания:

  1. А. Г. Головко. Вместе с флотом. М. 1960. С.16−20
  2. 3december.mil.ru
  3. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941−1945. В 6 томах. 1963. Т.1. С.479