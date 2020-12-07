7 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 11:24 — REGNUM К Дню Неизвестного Солдата Министерство обороны РФ опубликовало ряд документов о начальном периоде Великой Отечественной войны под общим названием «Они защищали Заполярье». Активность властей Мурманской области или повышенное внимание к Мурманску со стороны правительства РФ и визит его председателя М. Мишустина привели к тому, что все материалы связаны с обороной города-порта в 1941 году.

Арсений Головко — командующий в1940-1946 гг. Северный флотом, части которого начали боевые действия против люфтваффе 17 июня 1941 года

Большая часть документов посвящена первым месяцам боев 14-й армии по защите Мурманска, а также обстоятельствам потопления тремя немецкими эсминцами СКР «Туман» 10 августа 1941 года. Среди них чрезвычайно интересный документ «ОТЧЕТ по предварительным итогам боевых действий СФ за период с начала военных действий — с 17 июня — по 31 июля 1941 года включительно». Уже название «Отчета» тянет на сенсацию, хотя с момента публикации в 1960 году книги командующего Северным флотом в годы войны адмирала Арсения Головко «Вместе с флотом» о боевых действиях до 22 июня 1941 года было известно. Теперь слова адмирала получили документальное подтверждение.

Сторожевой корабль «Туман», героически погибший в Баренцевом море в бою против трех немецких эсминцев 10 августа 1941 года

Арсений Головко, в 1940—1946 гг. командующий Северным флотом: «17 июня 1941 года. Около четырнадцати часов ко мне в кабинет вбежал запыхавшийся оперативный дежурный.

— Немецкие самолеты! — не доложил, а закричал он… Придя в себя, он объяснил, что над бухтой и Полярным только что прошел самолет с фашистскими опознавательными знаками, и на такой высоте, что оперативный дежурный, выглянув из окна своего помещения, увидел даже летчика в кабине… Малая высота понадобилась ему, несомненно, чтобы сфотографировать гавань Полярного. Он успел беспрепятственно пройти над гаванью, затем над Кольским заливом и над аэродромом в Ваенге.

Моментально все стало ясно — это война. Иначе на такое нахальство — пройти над главной базой флота — даже гитлеровцы не рискнули бы.

— Почему не подняты истребители? — Почему молчат батареи? — первым делом спросил я. Дежурный не знал.

Ни одна батарея не сделала по фашистскому воздушному соглядатаю ни единого выстрела. И самолет благополучно ушел восвояси. Поднятые в воздух по моему приказанию дежурные истребители не догнали гитлеровца…

В конце дня… на большой высоте появилось звено фашистских самолетов… Вместе с членом Военного совета я успел к тому времени побывать на всех близлежащих батареях и повторил категорическое указание на случай появления неизвестных самолетов — сбивать. Поэтому гитлеровцы при вторичном появлении были встречены дружным зенитным огнем… но бесполезным: они прошли на высоте свыше семи тысяч метров… Перевел флот своим распоряжением на повышенную боеготовность.

19 июня. …Дважды в сутки в главной базе объявлялась воздушная тревога. Сегодня фашисты летают не только для разведки. Один из их истребителей пытался напасть на нашего «И-153», но безуспешно.

20 июня. …Над Ваенгой пролетел и был обстрелян зенитчиками неизвестный самолет…» (1).

А вот опубликованный Министерством обороны РФ документ:

«УТВЕРЖДАЮ» СОВ. СЕКРЕТНО

КОМАНДУЮЩИЙ СЕВ. ФЛОТОМ КОНТР-АДМИРАЛ /ГОЛОВКО/

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА СФ ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР /НИКОЛАЕВ/

О Т Ч Е Т

по предварительным итогам боевых действий СФ за период с начала военных действий — с 17 июня — по 31 июля 1941 года включительно.

Боевые действия Северного флота указанного периода делятся на два этапа:

а) до официального объявления войны — по 21 июня;

б) после объявления войны — с 22 июня.

Этап до объявления войны характеризуется:

полетами германских самолетов над нашей территорией, базами и территориальными водами ежедневно в течение 17, 18, 19, 20 июня, по несколько раз в сутки, и полетами над сухопутной границей 21.06.41 г. ; повышением боевой и оперативной готовности флота; обстрелом 19.06 и 20.06 неприятельских самолетов зенитной артиллерией (сбитых самолетов не было); Преследованием самолетов противника нашими истребителями 19.06 с боем у полуострова Рыбачий.

Выводы:

противник нарушил наши границы еще до объявления войны; за несколько дней перед войной противник производил усиленную разведку наших баз, аэродромов, побережья и местоположения кораблей — очевидно, с фотографированием; накануне объявления войны противник обследовал сухопутную госграницу; военные действия фактически начались до объявления войны — 19.06.41 г. (2).

Документ, опубликованный Минобороны РФ, из которого следует, что Северный флот начал боевые действия против гитлеровской агрессии еще 17 июня 1941 года

Публикация в очередной раз опровергает широко распространенный хрущевский миф о запрете чуть ли не 22 июня 1941 года командованию Красной армии и РККФ вести ответные боевые действия против агрессии Германии. Причина создания мифа — борьба Н. Хрущева за власть после смерти И. Сталина в 1953 году, дискредитация Л. Берии, а впоследствии и самого И.Сталина. Изданная при Н. Хрущеве «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941−1945» прямо называла «виновника»: «Борьба с вражеской воздушной разведкой возлагалась на пограничные войска и части приграничных военных округов. Но, как стало известно лишь впоследствии, предатель Берия еще в марте 1940 года категорически запретил пограничным войскам открывать огонь по германским самолетам-нарушителям, а также добивался, чтобы части Красной армии и корабли Военно-морского флота не включались в борьбу с немецкой авиацией… Берия фактически открыл советское воздушное пространство для вражеской разведки» (3).

Картина последних мирных дней июня 1941 года на всех этажах политической и военной власти Советского Союза, как свидетельствуют документы, сложнее и интереснее мифов.

Если публиковать документы об операциях Советско-финской войны 1939−1940 гг. и Великой Отечественной 1941−1945 гг., в ходе которых многие их участники пропали без вести и стали «неизвестными солдатами», не только к юбилейным и праздничным датам, то Минобороны РФ сделало бы большое дело, собрав в архивах и предав гласности документы о гибели лыжной бригады полковника Долина, сформированной в Архангельске и героически погибшей почти в полном составе в марте 1940 года в Финляндии, и 28-й армии генерала В. Качалова — сформированной на базе штаба Архангельского военного округа и погибшей при обороне Смоленска в августе 1941 года.

Примечания: