Иерусалим, , 11:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля обратилось к организациям здравоохранения страны с просьбой подготовить планы вакцинации от COVID-19 двух миллионов человек, то есть более 20% всех граждан, передает Times of Israel 6 декабря. План рассчитан на шесть недель при наличии достаточного количества вакцин.

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По информации со ссылкой на источники в ведомстве, первый из двух уколов, необходимых для иммунизации, будет сделан в течение 21 дня, а второй — в течение 21 дня после этого. Однако четырем фондам здравоохранения страны, возможно, будет трудно поддерживать такой быстрый темп. Самый крупный из них, Клалит, имеет возможность вакцинировать 40 000 человек в день, Маккаби — 25 000, Меухедет — 10 000 и Леумит — 7000, что в общей сложности составляет всего около 80 000 человек в день, подчеркивает телерадиокомпания KAN.

Еще одним препятствием является то, что вакцины, которые хранятся в глубокой заморозке, должны быть использованы в течение пяти дней после их извлечения из холодильного хранилища. В южной части пустыни Негев был создан Национальный центр по хранению и распределению вакцин, где миллионы вакцин, заказанных Израилем, должны быть складированы и затем отправлены по всей стране. В воскресенье Армия обороны Израиля предложила свою помощь в распространении вакцины, однако в минздраве выступают против этой идеи. Даже когда вакцина прибудет, чиновники опасаются, что большая часть населения может не захотеть прививаться. Опросы в Израиле показали: многие опасаются, что необычайно быстрый процесс утверждения вакцин может сделать их менее безопасными. Первые израильтяне, которые, как ожидается, будут вакцинированы, — это те, кто работает в медицинских службах, пожилые люди и люди из групп повышенного риска.