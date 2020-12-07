Джакарта, , 11:12 — REGNUM Провинция Южный Сулавеси в Индонезии выпустила на мировой рынок различную экспортную продукцию на сумму 6,78 млн долларов США, сообщает Antara.

«Сегодня экспортируют 32 компании и около 60% из них производят никель и водоросли», — заявил губернатор Южного Сулавеси Нурдин Абдулла. Индонезия экспортирует продукцию в 15 стран: США, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Китай, Япония, Германия, Канада, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Россия, Сингапур, Тайвань и Вьетнам.

Индонезия экспортирует также изделия из дерева, мрамор, креветки и замороженные морепродукты, перец, кешью и кокос.

Напомним, Южный Сулавеси — это регион с наибольшим количеством компаний в индонезийском регионе, экспортирующих на мировой рынок.