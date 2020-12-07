Москва, , 11:20 — REGNUM Свои поздравления постоянному составу, слушателям, курсантам, выпускникам и ветеранам Михайловской военной артиллерийской академии в связи с 200-летним юбилеем учебного заведения направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 7 декабря обнародован на сайте Кремля.

Курсанты Михайловской академии дают артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня, продолжая эти исторические, патриотические традиции, академия вносит поистине уникальный вклад в развитие военной науки, в подготовку высококвалифицированных командных и инженерных кадров для Вооруженных сил Российской Федерации, Пограничных войск, войск Национальной гвардии, для государств — участников ОДКБ и других стран», — говорится в поздравлении.

Также в поздравительном сообщении отмечается, что за время своей истории академия выросла в крупный образовательный и научный центр и может по праву гордиться многими поколениями своих профессоров и преподавателей, и выпускников, в числе которых — известные ученые, военные и гражданские специалисты, а также видные государственные и общественные деятели.

«И, конечно, блестящая плеяда полководцев и офицеров, прославленных георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза и России. Три ордена на Боевом знамени академии — это признание ратных заслуг, свидетельство отваги и беспримерного мужества «михайловцев», — добавил Путин.

Кроме того, глава Российского государства указа, что он уверен в том, что личный состав данного военного вуза будет и дальше с честью решать поставленные задачи на благо Отечества.

«Желаю коллективу и ветеранам одного из старейших военно­учебных заведений нашей страны успехов и всего самого доброго», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого с 200-летием данного учреждения.