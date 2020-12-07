Тбилиси, , 11:18 — REGNUM Третий раунд переговоров между лидерами оппозиционных партий Грузии и правящей партии «Грузинская мечта» начался 7 декабря в резиденции посла США в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, «Грузинскую мечту» во время дискуссий будет представлять ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе. Он не сообщил, какое предложение выдвинет правящая партия и пообещал сообщить детали переговоров после встречи.

Ранее лидеры оппозиционных партий неоднократно заявляли, что их основное требование — проведение досрочных парламентских выборов, так как прошедшие были якобы сфальсифицированы. По предварительным данным, в «Грузинской мечте» не намерены исполнять это требование, но готовы работать по вопросу реформы избирательной системы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Послы США и Евросоюза выступили в качестве посредников в переговорах между конфликтующими сторонами.

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