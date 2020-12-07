Пекин, , 11:18 — REGNUM Диалог Китая и США на всех уровнях нужно усилить, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями совета правления американо-китайского бизнес-совета.

Глава китайского МИД подчеркнул, что Пекину и Вашингтону следует запустить диалог на всех уровнях. За столом переговоров можно обсудить любую тему, в том числе — контактировать по стратегическим и долгосрочным вопросам или начать консультации по ряду специфических тем.

Дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта, отметил Ван И. Каждая из сторон может составить перечень тем для выстраивания диалога и сотрудничества, урегулирования разногласий.

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